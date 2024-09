Homem é preso após mostrar órgão genital para duas meninas

Ao ser interrogado, o homem negou o crime e disse que estava apenas urinando e não percebeu a presença das meninas

Na noite de ontem (14), um homem, de 37 anos, foi preso após mostrar o órgão genital para duas meninas, de 10 anos. O caso ocorreu no Distrito de Anhanduí, em Campo Grande.

De acordo com informações, as meninas estavam brincando com uma bola durante a noite, quando ela caiu perto da casa do homem. Ao irem até o local para buscarem o brinquedo, o homem teria mostrado o órgão genital para elas, além de fazer gestos para que chegassem mais perto.

Após o ocorrido as meninas relataram aos pais que acionaram a policia. Ao ser interrogado, o homem negou o crime e disse que estava apenas urinando e não percebeu a presença das meninas.

Ele foi levado para a delegacia do Cepol, onde o caso foi registrado como ato obsceno.