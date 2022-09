Homem é preso após mostrar órgão genital em público

Homem que não teve a identidade revelada, foi preso nesta sexta-feira (2), após mostrar o pênis para seis meninas com idades entre 10 e 16 anos, em Costa Rica a 339 quilômetros da Capital.

Conforme o site MS Todo Dia, tem vasta ficha criminal no sistema da polícia Civil e usa tornozeleira eletrônica. Mais de duas vítimas procuraram a polícia afirmando que um homem de camisa azul, calça jeans suja, moreno, alto, com cavanhaque, tentava abordar as jovens com as genitais para fora perguntando quanto cobravam para fazer seco oral, tentando agarrar algumas das vítimas.

Após as denúncias, Polícia Militar e Civil fizeram operação conjunta para identificar e prender o acusado. Foram feitas diligências onde foi possível identificar em imagens de câmeras de monitoramento o condutor e a motocicleta que utilizava na fuga após os delitos, uma Honda Biz de cor preta.

Na sequência as equipes conseguiram identificar o possível autor bem conhecido no meio policial (por crimes de tráfico de drogas; roubo; furto qualificado; ameaça, desobediência, receptação, estupro de vulnerável, entres outros).

As vítimas reconheceram o homem, localizado em casa e confessou que tinha praticado o delito contra diversas jovens. Ele foi preso e levado para a delegacia. Ainda, conforme a polícia, o homem utiliza tornozeleira eletrônica, segundo ele por estar cumprindo pena pelo crime de tráfico de drogas.