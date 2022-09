Aniversário do Batalhão de Choque tem corrida e premiações

Em comemoração ao aniversário do Batalhão de Choque da PMMS (Polícia Militar de Mato Grosso do Sul), será realizada hoje (𝟑), no Parque dos Poderes a III Corrida do Batalhão de Choque. Aberta a toda população, a competição tem início às 19h deste sábado.

Com três modalidades, caminhada 5 km, corrida 5 km e corrida 10 km, a largada será em frente ao Batalhão de Choque, na avenida Afonso Pena.

O evento que já tem histórico entre as forças de segurança pública e a população, surgiu em 2018 na comemoração do aniversário do Batalhão. A ideia era aproximar as pessoas ao dia a dia dos militares por meio de práticas esportivas.

A primeira corrida aconteceu em 2018, a segunda em 2019, mas as edições foram interrompidas por conta da pandemia.

Neste ano a corrida volta com tudo, conforme o organizador do evento, Major Anderson, a III Corrida do Batalhão de Choque já conta com o apoio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul), e pretende envolver muita música e a cultura do Estado.

“Esperamos em média um público de 1,5 mil pessoas. Quem quiser participar da corrida pode se inscrever no site da Kmais, lá está o valor da inscrição e todos os componentes do kit do participante. Quem não quiser ir para a corrida, pode ir prestigiar o evento, faremos uma apresentação com nossos cães, mostrar um pouco do que vivemos”, comentou o major Anderson.