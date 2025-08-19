Homem é preso após manobras ilegais com Camaro e agressão contra policial, em Dourados

Um homem, de 37 anos, identificado como Rony Rafael do Nascimento, foi preso em flagrante após realizar manobras ilegais com um Chevrolet Camaro, de cor branca. O caso aconteceu em Dourados, cidade distante 226 quilômetros de Campo Grande, nesta segunda-feira (18). O motorista estava em alta velocidade.

Segundo informações do Boletim de Ocorrência, a Polícia foi acionada após receber diversas denúncias sobre o caso. Os agentes abordaram o veículo na varanda de uma residência no bairro Green Ville.

Durante a abordagem, o motorista se recusou a sair do veículo e tentou resistir a abordagem. Em determinado momento da ação, o autor desferiu um soco no braço de um dos policiais. Segundo o relato de um dos agentes no boletim, ele explica que “foi necessário imobilizá-lo e usar técnicas de condução ao solo para algemá-lo devido à agressividade e à força corporal”.

Mesmo após ser contido, ele prosseguiu com ofensas. Rony “apresentava sinais visíveis de embriaguez, com forte odor etílico, olhos vermelhos e comportamento desequilibrado”. Além disso, ameaçou invadir a casa dos policiais.

Uma mulher, que se identificou como mulher do suspeito, também tentou impedir a prisão. O veículo doi encaminhado para o pátio do Detran (Departamento Estadual de Trânsito) de Dourados.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) da cidade, onde o autor permanece à disposição da Justiça.