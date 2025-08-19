Foragido desde fevereiro, Dede é preso após confronto com a polícia em Campo Grande

Criminoso é acusado de vários crimes, entre eles estupro da ex-mulher e a filha de 14 anos

Um homem, de 29 anos, identificado como Leonardo de Melo Dede, foi preso em flagrante na noite dessa segunda-feira (18), após confronto com Garras (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros). A perseguição ocorreu no bairro Vilas Boas, em Campo Grande. O autor estava foragido desde fevereiro.

Segundo informações do Boletim de Ocorrência, havia um mandado de prisão em seu nome por diversos crimes, entre eles assassinato contra o namorado de sua ex-companheira, estupro, estupro de vulnerável, divulgação de cenas sexuais sem autorização, ameaças, lesão corporal e descumprimento de medida protetiva de urgência expedido pela Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher).

Conforme ainda divulgado, Dede ameaçou com fotos e frases a ex-mulher, do qual foi acusado de estupro, junto de sua filha, uma adolescente de 14 anos, além de violência física. Em uma das mensagens, o autor afirma que já estava “fodido” e por isso, não tinha “nada a perder”.

A voz de prisão foi realizada após a equipe localizar o criminoso em um comércio da região. Ele tentou resistir durante a abordagem de forma agitada, gritando que não seria preso. Quando em determinado momento, Dede fugiu em disparada em direção a rua João Fernandes Vieira, onde sacou um revólver calibre 357, disparando contra os polícias, que logo reagiram.

Leonardo Dede foi encurralado em um terreno baldio, onde prosseguiu atirando nos policiais, e foi atingido. Os agentes realizaram a abordagem e desarmaram o acusado.

O criminoso foi socorrido e encaminhado para a Santa Casa pela própria equipe do Garras e segue sob escolta na unidade hospitalar.

O caso foi registrado como porte ilegal de arma de fogo, resistência e homicídio tentado praticado contra agente de segurança pública.