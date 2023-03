Fulano di Tal apresenta gratuitamente espetáculo ´Guri-Árvore´ neste domingo (2)

O grupo de teatro Fulano di Tal apresenta neste domingo (02), às 18 horas, no Parque das Nações Indígenas (na arena próxima a lagoa), o espetáculo ´A Fabulosa História do Guri-Árvore´; encerrando o projeto ´Os bocós e suas andanças´, que nas últimas semanas circulou por cinco regiões de Campo Grande. O projeto foi contemplado no edital do Programa Municipal de Fomento ao Teatro FOMTEATRO/2021, promovido pela Prefeitura Municipal de Campo Grande, através da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo – SECTUR.

Os ´bocós´ circularam com o espetáculo por parques, praças e centros comunitários, totalizando 12 apresentações abertas ao público. As encenações começaram dia 16 de março e serão encerradas neste domingo (02). Além dessas apresentações, o grupo também encenou a peça em oito escolas municipais.

Em “A Fabulosa História do Guri-Árvore” a partir de um amontoado de coisas desúteis, os irmãos Abílio (Douglas Moreira) e Palmiro (Edner Gustavo) iniciam uma viagem por uma terra estranha. Fuçando nos objetos espalhados pelo quintal, eles encontram uma Geringonça Desreguladora de Memórias, que dá início a contação dessa fabulosa história. Através do lúdico e por meio do teatro de animação (objetos, bonecos e sombras), pantomima e da palhaçaria, são contadas histórias do nosso quintal utilizando também o Fazedor de Imaginanças.

Livremente inspirado na obra de Manoel de Barros, o espetáculo é uma celebração à infância e suas histórias. Junto aos personagens principais, se fazem presentes o vovô Manoel de Barros, Bernardo, Bugrinha (Conceição dos Bugres), a Professora Maria da Glória Sá Rosa, Lídia Baís, Wega Nery e, na trilha, as composições feitas especialmente para o espetáculo pelo músico e ator Ewerton Goulart. A classificação é livre.

Serviço: o projeto ´Os bocós e suas andanças´, do grupo de teatro Fulano di Tal, será encerrado neste domingo (02), com a apresentação da peça ´A Fabulosa História do Guri-Árvore´, às 18 horas, no Parque das Nações Indígenas (na arena próxima a lagoa).

Saiba mais pelo Facebook, Instagram, site www.fulanodital.com.br ou pelo telefone/whatsapp (67) 98129-7263.