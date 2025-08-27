Homem é preso após furtar uma caixa de alho e duas garrafas de energético, em Dourados

Um homem, de 29 anos, que não teve suas informações divulgadas, foi preso em flagrante após tentar furtar um comércio. O caso aconteceu na madrugada de quarta-feira (27), no Jardim Flórida em Dourados, cidade distante 230 quilômetros de Campo Grande. Antes da prisão, ele chegou a ser detido por uma equipe de monitoramento.

Segundo informações preliminares, durante o crime, o sistema de alarme do local foi acionado, contactando uma equipe de monitoramento. Nas câmeras de segurança foi possível ver o autor pulando o portão lateral, e furtando uma caixa de alho de aproximadamente 10kg. Além disso, ele pegou duas garrafas de energético.

Após ser abordado por agentes da Polícia Militar, o suspeito foi encontrado com alicate de corte, serra metalizada, torquês e uma chave de fenda. Quando questionado, ele confessou o crime.

O autor foi preso e encaminhado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário). Já os produtos furtados foram entregues a Polícia Civil, junto das ferramentas usadas para arrombamento.