Com tecnologia a serviço das pessoas, Águas Guariroba garante água todos os dias do ano

Mesmo em épocas de estiagem, concessionária atua com sistema resiliente no abastecimento da Capital.

Em Campo Grande, abrir a torneira e encontrar água de qualidade não é apenas um direito garantido: é o resultado de um trabalho diário e comprometido com a vida das pessoas. Há 25 anos, a Águas Guariroba atua muito além do fornecimento de água, ela constrói confiança, promove saúde e transforma realidades por meio do saneamento básico.

Mesmo em tempos de estiagem, a população campo-grandense continua sendo atendida com regularidade. Isso acontece porque a concessionária tem como prioridade cuidar das pessoas, investindo em soluções modernas e sustentáveis para que a água chegue com qualidade e segurança às casas, comércios e escolas da Capital.

“A nossa missão vai muito além da infraestrutura. Tudo o que fazemos tem um objetivo muito claro: garantir que a água continue chegando com qualidade e segurança à casa das pessoas, como já fazemos há mais de 20 anos. Mesmo nos dias mais secos do ano, o campo-grandense pode confiar: é só abrir a torneira”, afirma Gabriel Buim, diretor-presidente da Águas Guariroba.

Confiança que se constrói com cuidado

Hoje, o sistema de abastecimento de Campo Grande é um dos mais robustos do país: são mais de 150 poços subterrâneos e 107 reservatórios, interligados para garantir flexibilidade e segurança no fornecimento.

A qualidade da água é outro diferencial. São mais de 200 pontos de monitoramento espalhados pela cidade e mais de 206 mil análises realizadas apenas em 2024, acompanhando rigorosamente 114 parâmetros de qualidade. O resultado é água potável direto da torneira, com padrão de excelência reconhecido nacionalmente.

Mais do que dados técnicos, o reflexo desse trabalho aparece no dia a dia de quem vive na cidade. Como conta o cabeleireiro Ivanildo Soares da Silva, morador do bairro Coophavila 2.

“Mesmo nesse período de escassez de chuva, eu tenho a tranquilidade de chegar no meu estabelecimento e saber que vou ter água para trabalhar. A Águas Guariroba trabalha para não faltar água na sua torneira todos os dias. Eu sou comerciante há 35 anos no bairro Coophavila 2 e tenho plena confiança na concessionária e em toda sua equipe”

Cuidar da água é cuidar das pessoas. Com atuação cidadã, inovação e respeito à população, a Águas Guariroba segue construindo um futuro mais justo, saudável e sustentável para Campo Grande.

Compromisso social com inovação

A atuação da empresa se destaca por unir tecnologia de ponta à responsabilidade social. Com investimentos constantes em inteligência operacional, novas obras e sistemas de monitoramento, a concessionária mantém um modelo de gestão preventiva e integrada, essencial para enfrentar os desafios climáticos sem comprometer o abastecimento.

Entre os destaques de 2024 estão a perfuração de novos poços profundos que captam água diretamente do Aquífero Guarani, um dos maiores reservatórios subterrâneos do mundo, e a construção de novos reservatórios em bairros como Nova Lima, Nova Campo Grande e Pênfigo.

Dois poços estratégicos estão em andamento: um no bairro Novos Estados, com 600 metros de profundidade e capacidade para abastecer mais de 180 mil litros por hora, e outro no São Conrado, com expectativa de atingir mais de 500 metros e fornecer até 315 mil litros por hora. Juntas, essas ações beneficiarão mais de 50 mil pessoas diretamente.

Tecnologia que prevê o futuro

A inovação também está no Centro de Controle de Operação da Águas Guariroba. O uso de Inteligência Artificial permite prever, com até seis meses de antecedência, a vazão do córrego Guariroba, responsável por mais de 40% do abastecimento da cidade.

Além disso, a rede é monitorada em tempo real com equipamentos inteligentes, chamados Loggers, que identificam alterações de pressão e possíveis vazamentos. Tudo é acompanhado 24 horas por dia no CCO, garantindo resposta rápida e eficiente.

“Trabalhamos com responsabilidade, planejamento e inovação para que a população tenha saúde e qualidade de vida. Para que, mesmo na estiagem, não haja preocupação. A gestão da água em Campo Grande é feita com compromisso com as pessoas”, explica Francis Moreira Faustino Yamamoto, diretora-executiva da Águas Guariroba.

