Itamaraty cria comitê de artistas e intelectuais para impulsionar diplomacia cultural

Por meio da portaria nº 748, de 28 de abril de 2025, publicada no Diário Oficial da União na última segunda-feira (29), o Ministério das Relações Exteriores divulgou a criação de um Comitê Consultivo voltado à diplomacia cultural brasileira. Fazem parte desse comitê escritores, pesquisadores e artistas de diferentes segmentos da produção cultural.

O Comitê Consultivo é formado por 21 representantes, divididos entre sete segmentos culturais:

•Artes cênicas: Bia Lessa, Elizabeth Machado e Jonas Klabin

•Audiovisual: Joelma Gonzaga (MinC), Marcus Ligocki Jr. e Renata de Almeida

•Música popular e clássica: Eduardo Monteiro, João Camarero e Mônica Salmaso

•Artes visuais e performance: Dalton Paula, Marcelo Araújo e Pablo Lafuente

•Patrimônio cultural: Ana Flávia Magalhães Pinto, Bel Coelho e Leandro Grass

•Literatura e humanidades: Lilia Schwarcz, José Miguel Wisnik e Marco Lucchesi

•Arquitetura e design: André Corrêa do Lago, Cecilia Loschiavo e Humberto Campana

Os membros do comitê terão mandato de dois anos. As reuniões ocorrerão periodicamente por videoconferências.

Para Joelma Gonzaga, a presença de representantes do Ministério da Cultura (MinC) na composição do comitê reforça o compromisso do governo com uma atuação cultural integrada e representativa: “A comissão nasce com uma missão estratégica: aproximar o Brasil do mundo a partir da força simbólica de sua cultura. É uma forma de garantir que as vozes da sociedade civil participem da construção da diplomacia cultural brasileira com legitimidade e diversidade”.

Além da própria Joelma, secretária nacional de Audiovisual do MinC. fazem parte do comitê outros representantes do ministério: Leandro Grass, do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), e Marco Lucchesi, da Biblioteca Nacional.

O grupo terá caráter consultivo e funcionará como instância de apoio ao Instituto Guimarães Rosa na seleção de atividades culturais brasileiras a serem promovidas no exterior, atividade antes realizada apenas pelo IGR. Os integrantes deverão emitir pareceres técnicos sobre as propostas enviadas ao programa, contribuindo para garantir critérios de excelência artística, diversidade regional e representatividade cultural.

O Programa Guimarães Rosa, é uma iniciativa do Instituto Guimarães Rosa, ligado ao MRE, e tem como objetivo ampliar a presença internacional da cultura brasileira, promovendo ações voltadas à Lingua Portuguesa, às artes e à educação.

