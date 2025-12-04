Homem é preso após esconder mais de 400 quilos de cocaína em caminhão com minério de ferro

Equipes da Ficco (Força Integrada de Combate ao Crime Organizado) de Mato Grosso do Sul e Minas Gerais apreenderam, nesta quarta-feira (3), cerca de 420 quilos de cocaína escondidos em um caminhão bitrem carregado com minério de ferro. A abordagem ocorreu em Uberlândia (MG) durante a fiscalização de um veículo que havia partido de Corumbá, a mais de 400 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com a Polícia Federal, a droga estava oculta sob a carga e foi localizada com auxílio de um cão farejador. O motorista foi preso em flagrante, e tanto o caminhão quanto os entorpecentes foram apreendidos. Ele responderá por tráfico interestadual de drogas.

A apreensão é a terceira, em menos de um mês, envolvendo veículos que transportavam minério de ferro saídos de Corumbá. Em 6 de novembro, em Campo Grande, equipes da FICCO de MS e da Delegacia de Polícia Federal de Corumbá encontraram 100 quilos de cocaína escondidos em um carregamento que seguia para Sete Lagoas, Minas Gerais. O motorista, de 41 anos, foi detido.

Poucos dias depois, em 10 de novembro, outra carga de minério foi interceptada em Terenos. Na ocasião, foram apreendidos 629 quilos de cloridrato de cocaína e 4,4 quilos de haxixe. O caminhão também havia saído de Corumbá, porém o destino final não foi informado pelas autoridades.