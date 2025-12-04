Bêbado, filho pega caminhão de pai e veículo fica em chamas na Avenida Eduardo Elias Zahran

O incêndio de um caminhão na Avenida Eduardo Elias Zahran, durante a madrugada desta quinta-feira (4), terminou com a prisão de Paulo Rodrigues Sobrinho, de 29 anos, que dirigia o veículo embriagado após furtá-lo do próprio pai. Segundo ele, apenas para “dar uma volta”. As chamas destruíram a carroceria e parte da suspensão do Ford Cargo, que acabou guinchado para a Defurv.

Quando a Polícia Militar chegou ao local, por volta das 2h, equipes do Corpo de Bombeiros já haviam controlado o fogo. Um vigilante que passava pela via relatou ter visto a roda traseira do caminhão pegar fogo e avisou o motorista, que demonstrava forte embriaguez e mal conseguia se manter em pé.

Durante a abordagem, os policiais descobriram que Paulo, além de constar como evadido no sistema, havia retirado o caminhão sem autorização. Ele afirmou que o veículo estava parado em frente à oficina do pai, mas o supervisor da empresa responsável, que utiliza o caminhão em serviços na BR-163, confirmou que o automóvel havia sido furtado e que não conhecia o autor.

O motorista ainda tentou fugir e precisou ser algemado. O teste do bafômetro indicou 0,34 mg/L, configurando crime de trânsito. Pneus, rodas traseiras e parte da carroceria ficaram destruídos no incêndio, que será investigado pela perícia.

Paulo foi levado para a Depac Cepol e responderá por furto, dano, condução sob efeito de álcool e evasão.