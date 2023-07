EP “Pele na pele” está em todas as plataformas digitais

“Pele na Pele” é o lançamento autoral do cantor Igor Malheiro, 28 anos, promessa da nova safra de sertanejo no Estado que nesta terça (11), lança em todas as plataformas digitais o EP (Extended Play), que contará com cinco músicas.

Suas canções vão desde o romantismo do “Pele na pele”, “Sonzin de bar”, a baladinhas universitárias com uma proposta animada como “Volta pra Fazer Amor”. E ainda valendo destaque para a linda canção sobre a beleza do Pantanal, que foi escrita durante um passeio no rio paraguai de barco.

Propondo um novo estilo sertanejo que mescla “sofrência” com baladinhas românticas, há também canções mais agitadas cheia de ritmo, essas são algumas das músicas autoriais liberadas para serem ouvidas e curtidas nas plataformas de streaming a partir desta terça-feira.

Nas rádios do Mato Grosso do Sul, o single de lançamento será tocado pela primeira vez na Rádio Capital FM (95.9) e na Rádio Difusora Pantanal (101.9).

Igor está na estrada desde muito novo, mas agora, com o apoio do empresário Saul Steil está tendo a oportunidade de mostrar o seu trabalho e talento como compositor.

Os clipes impecáveis contam com a produção e direção de Valdec Junior e Afonso Jandre. A carreira conta com Saul Steil Jr empresariando esta nova fase do jovem que com talento em suas composições promete alçar novos voos neste próximo ano.

Para conhecer melhor o trabalho do Igor Malheiro, acessem @igormalheirooficial.

Acesse também as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia Mais: