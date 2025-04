Homem é preso após ameçar e perseguir ex-companheira, em Naviraí

Um homem, de 49 anos, foi preso preventivamente por violência doméstica após ameaçar de morte, agredir e tentar arremessar uma faca em sua ex-companheira. O caso aconteceu em Naviraí, cidade distante 360 km de Campo Grande. A prisão aconteceu na última quarta-feira (2), mas só foi divulgado pela Polícia Civil nesta sexta-feira (4).

Segundo informações divulgadas, o suspeito já havia diversos registros policias e praticou o crime de progressão e violência doméstica no mesmo dia em que começou a utilizar tornozeleira eletrônica, em decorrência da progressão de regime prisional.

Muitas vezes, o autor demonstrou comportamento possessivo e agressivo em relação à vítima, que demandou atuação rápida da PC, visando a segurança da vítima.

Com sua prisão, o suspeito foi conduzido à Delegacia de Polícia para os procedimentos de necessários e se encontra à disposição da justiça.

