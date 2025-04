Para retomar escolas paradas, Capital recebe R$ 21 milhões e garante construção de 10 Emeis

Recurso permitirá zerar a lista de 4 mil crianças à espera de vaga e consolidará a cidade como referência

A Prefeitura de Campo Grande se reuniu com o diretor de Ações do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação), Anderson Sampaio, e confirmou o repasse de R$ 21 milhões para a retomada de obras paradas na Capital.

O encontro, realizado ontem (3) na Semed (Secretaria Municipal de Educação), garantiu o recurso do governo federal, que contribuirá para a conclusão de projetos paralisados. De acordo com a prefeita Adriane Lopes, na Capital havia 13 obras inacabadas. Contudo, oito já estão em andamento e uma foi concluída no Jardim Inápolis.

“Estou muito feliz, porque as oito primeiras obras eu assumi a responsabilidade e nós aportamos recursos, mas essas próximas que serão retomadas, o recurso já está na conta”, afirmou a prefeita.

Os bairros contemplados pelos investimentos são: Jardim Talismã, Jardim Radialista, Moreninha 2, Jardim Colorado, Serraville, Jardim Nashville, Popular, Anache, Oliveira 3 e São Conrado. Além das Emeis, uma escola será concluída no bairro Portal Caiobá, a Escola Vila Nathália, que disponibilizará 700 vagas. Levando em conta que em cada Emei estudam uma média de 300 alunos, será possível atender a até 4 mil crianças nesta primeira etapa.

O presidente da Câmara Municipal, vereador Epaminondas Neto, o Papy, enalteceu a articulação que viabilizou a destinação de recursos para a Capital, possibilitando a retomada de obras que estavam inacabadas. “Importante essa pauta ser sediada aqui na Câmara. É um recurso que chega a Campo Grande para solucionar um problema que há anos vem se arrastando, que é o das obras inacabadas das Emeis. Isso é um prejuízo para os cofres públicos e prejudica as famílias com crianças que ficam sem vagas nas creches. Começou aqui esse relacionamento com a bancada federal. Hoje o deputado federal Dagoberto Nogueira esteve conosco neste importante anúncio para que a gente possa, juntos, Executivo e Legislativo, trabalhar em prol da sociedade campo-grandense”, disse o presidente Papy.

Novo PAC e novas Emeis

Durante a reunião, a prefeita também destacou que Campo Grande também receberá outros investimentos do Novo PAC (Novo Programa de Aceleração do Crescimento), que financiará as obras de 10 Emeis (Escolas Municipais de Educação Infantil). As unidades serão construídas em regiões com maior demanda, uma delas é a região do Anhanduizinho, onde residem 198 mil habitantes.

Atualmente, Campo Grande enfrenta um déficit na educação infantil. Em lista divulgada em janeiro deste ano, havia 4.814 crianças na fila de espera por vagas. A ampliação da rede municipal busca zerar esse número e garantir atendimento às famílias. Graças a esse novo anúncio de construção das 10 EMEIs com uma ampliação de 3 mil vagas e as outras 4 mil das obras destravadas, a Capital conseguirá atender a cerca de 7 mil novas crianças.

“É um trabalho visando resultados. Nesse trabalho realizado, nós superamos qualquer tipo de política partidária. Nós mostramos a demanda, fomos mais de oito vezes, eu e a equipe, na FNDE. A mudança proposta pelo governo federal se deve às provocações que Campo Grande fez na retomada das obras paradas”, concluiu Adriane Lopes.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais