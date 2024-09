Homem é preso após ameaçar esposa e quatro crianças com foice, em Campo Grande

Na noite de domingo (22), um homem de 34 anos foi preso após ameaçar matar a esposa e quatro crianças com uma foice, no bairro Jardim Jóquei Clube, em Campo Grande. A ação rápida da Guarda Civil Metropolitana (GCM) impediu uma tragédia.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima, também de 34 anos, relatou que seu marido estava fora de controle, quebrando objetos dentro da residência e fazendo ameaças violentas. Em um dos momentos de fúria, ele disse que “quebraria suas costelas” e, caso a polícia fosse chamada, mataria os agentes que tentassem intervir.

Ao chegarem ao local, os guardas encontraram a irmã da vítima fora da casa, junto com quatro crianças, bastante assustadas. Dentro da residência, o suspeito foi flagrado segurando uma foice e, em um momento de agressividade, correu em direção aos agentes da GCM.

Mesmo após receber a ordem para abaixar a arma, o homem ignorou e continuou avançando. Diante do perigo, os guardas dispararam três vezes com uma arma calibre 12 carregada com balas de borracha. Apenas após os disparos o agressor soltou a foice. No entanto, ao ser imobilizado, ele reagiu com socos e chutes, além de ameaçar matar todos os presentes.

Para conter o suspeito, a GCM utilizou spray de pimenta e uma arma de choque, conseguindo algemá-lo e colocá-lo no compartimento de presos da viatura. Durante a verificação de seus antecedentes no Sistema Integrado de Gestão Operacional (Sigo), foi constatado que o homem era foragido da Justiça.

O agressor foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam). A esposa também foi levada à delegacia para prestar depoimento. A polícia segue investigando o caso e oferecendo suporte à vítima e aos familiares.

