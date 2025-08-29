Homem é preso após agredir ex-companheira e incendiar casa em Três Lagoas

Um homem de 41 anos foi preso nesta sexta-feira (29) em Três Lagoas, a 327 quilômetros de Campo Grande, acusado de agredir a ex-companheira e incendiar a casa dela, localizada na Vila Piloto. O crime ocorreu na manhã de quinta-feira (28) e deixou a residência completamente destruída.

A prisão foi realizada pela equipe da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) no âmbito da Operação Shamar, que tem como objetivo combater a violência doméstica em todo o país.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima, também de 41 anos, procurou a delegacia logo após o incêndio. Ela relatou ter sido agredida pelo ex-companheiro e, pouco depois, viu sua casa ser tomada pelas chamas.

Imagens divulgadas pelo portal Fatos MS mostra o trabalho do Corpo de Bombeiros no controle do incêndio. Nas imagens, é possível ver uma intensa fumaça e a destruição completa da residência.

Após receber a denúncia, a polícia iniciou diligências e conseguiu localizar o suspeito, que foi preso e levado para a DAM. Ele deve responder por crimes relacionados à violência doméstica e incêndio criminoso.

