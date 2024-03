Homem é preso após agredir esposa com golpes de facão em Dourados

Na noite da última segunda-feira (11), um indigena de 35 anos, identificado como Edson, foi preso após agredir sua esposa com golpes de fação. O crime aconteceu no assentamento Nhu Verá, em Dourados.

Tudo acorreu quando Edson chegou embriagado e ameaçou a mulher com fação, resultando em um corte na perna direita da vítima.

Lideranças indígenas detiveram o agressor e a polícia foi acionada no local. Edson foi preso em flagrante e atuado por violência doméstica.

Com Informações do site Dourados News

