Homem é preso após abordagem constatar mandado em aberto por Violência Doméstica

Na quarta-feira (25), foi realizado o cumprimento de mandado de prisão preventiva contra um homem, que não teve suas informações divulgadas. A ação foi realizada pela GARRAS (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros) acusado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

Segundo as informações divulgadas, o indivíduo foi abordado para averiguação e, após checagem dos sistemas oficiais, foi constatada a existência de mandado de prisão preventiva em aberto em seu desfavor, sendo imediatamente cientificado da ordem judicial e detido, sem oferecer resistência.

Após os procedimentos legais, o preso foi conduzido à unidade policial, onde permanecerá à disposição da Justiça até a realização da audiência de custódia.