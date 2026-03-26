Barbeiro de 19 anos é preso suspeito de executar jovem por dívida de R$ 600 em Campo Grande

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul prendeu, na quarta-feira (25), um jovem de 19 anos suspeito de participação em um homicídio ocorrido no fim de janeiro, em Campo Grande. O mandado de prisão temporária, com validade de 30 dias, foi expedido pela 1ª Vara do Tribunal do Júri.

O rapaz, que atua como barbeiro, é apontado nas investigações como o responsável por efetuar os disparos que mataram um jovem de 20 anos. O crime aconteceu na noite de 30 de janeiro, no Bairro Parque do Lageado.

Segundo apurado, a vítima estava no quintal de casa, reunida com familiares, quando foi surpreendida pelos tiros. A motivação do assassinato seria uma dívida de R$ 600 relacionada a uma conveniência da região.

A prisão foi realizada por equipe da Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol. Após ser detido, o suspeito não solicitou a presença de familiares nem indicou advogado. Ele passou por exame de corpo de delito e, em seguida, foi encaminhado ao sistema penitenciário.

Conforme o inquérito conduzido pela DHPP (Delegacia de Homicídios), dias antes do crime houve um desentendimento entre a vítima e o dono do estabelecimento, que chegou a evoluir para agressão física.

Na noite do homicídio, o suspeito teria ido até a residência e confrontado o jovem antes de atirar. Após os disparos fatais, ele ainda efetuou tiros em direção à sogra da vítima, que estava dentro da casa com três crianças, mas ninguém foi atingido.

Além do executor, a Justiça também determinou a prisão do suposto mandante, proprietário da conveniência, e de um terceiro envolvido, apontado como responsável pela logística da ação. Ambos já haviam sido presos anteriormente.

O caso segue em tramitação na 1ª Vara do Tribunal do Júri de Campo Grande. Os investigados devem responder por homicídio qualificado e tentativa de homicídio.