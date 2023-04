Homem é preso acusado de estuprar enteada por anos em MS

Um homem, que não teve a identidade divulgada, foi preso na tarde de ontem (18), acusado de estuprar a enteada por quatro anos. A prisão aconteceu, ontem (18), no município de Fátima do Sul, a 246 km de Campo Grande.

A prisão foi realizada pela Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) na Operação de 100 dias, terceira fase da Operação Castelo de Areia, que desde janeiro reprime crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes.

Segundo a polícia, o autor é padrasto da vítima e durante as investigações, foram apontados que o homem abusava de sua enteada desde dos 9 anos. Atualmente, ela tem 13 anos.

O mandado de prisão foi expedido pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Fátima do Sul. O acusado, se indiciado, pode cumprir até 32 anos de prisão.

A Polícia Civil ratifica o compromisso em combater de forma rígida crimes dessa gravidade, sobretudo, em contexto de crimes sexuais envolvendo crianças e adolescentes.

