Homem e mulher foram baleados durante tiroteio envolvendo briga de casal

Na noite dessa sexta-feira (20), Homem e mulher, de 21 e 46 anos respectivamente, foram baleados durante tiroteio envolvendo briga de casal. O caso ocorreu em Cassilândia, distante 419 quilômetros de Campo Grande.

Segundo as informações do boletim de ocorrência, o crime se deu inicio quando a vitima, ao passar pelo bairro de carro, junto de mais duas pessoas, avistou um homem conhecido como “Azul” agredindo a namorada.

O trio desceu do veículo para apartar a briga, mas como a vítima já tem rixa antiga com o autor, os três foram recebidos a tiros por Azul e um outro suspeito.

Todos correram e a vítima entrou no carro para fugir do local. Entretanto, ao fazer conversão à esquerda, perdeu o controle da direção do veículo e bateu na traseira de uma carreta estacionada na rua.

Após a colisão, os continuaram efetuando mais oito disparos contra os rapazes. Na intenção de se proteger, a vitima saiu do carro e correu, mas foi atingido na coxa. Com ajuda de moradores próximos, ele foi encaminhado para a Santa Casa da cidade.

Durante o tiroteio, uma motociclista que passava próximo acabou atingida por um disparo na região da barriga e também foi socorrida e levada para o hospital.

Até o momento, ambos os atiradores não foram localizados pela polícia e seguem foragidos. O caso foi registrado na delegacia da cidade como homicídio qualificado na forma tentada.