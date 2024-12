Campo Grande se consolida como a cidade mais conectada e inteligente do Centro-Oeste, segundo o Ranking Connected Smart Cities 2024, elaborado pela Urban Systems. Os resultados da 10ª edição, que mapeou 656 municípios com mais de 50 mil habitantes no país e tem como objetivo apresentar as cidades mais inteligentes e conectadas, colocam a capital sul-mato-grossense na 15ª posição geral e na liderança do Centro-Oeste.

Considerando as cidades com mais de 500 mil habitantes, Campo Grande alcançou a 7ª posição, destacando-se como referência em segurança, tecnologia, governança e empreendedorismo. O levantamento anual, que analisa 74 indicadores em áreas como urbanismo, mobilidade, saúde e meio ambiente, reafirma o protagonismo de Campo Grande ao classificá-la como a única cidade do Centro-Oeste a figurar entre as 100 melhores em todos os eixos temáticos avaliados, destacando-se em 1º lugar nos eixos de segurança, empreendedorismo, governança, meio ambiente e saúde do Centro-Oeste.

Para a prefeita Adriane Lopes, a presença consistente de Campo Grande no topo do ranking regional reflete a eficiência das políticas públicas adotadas pela gestão municipal. “Estar entre as cidades mais inteligentes do Brasil é o resultado de um trabalho integrado entre as áreas da Prefeitura, sempre pensando no desenvolvimento sustentável e na qualidade de vida da população”, destaca Adriane Lopes.

O secretário municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio, Ademar Silva Júnior, afirma que o reconhecimento nacional e regional fortalece o compromisso da capital em continuar avançando rumo a um futuro mais conectado e sustentável. “Campo Grande está no caminho certo para consolidar sua posição como referência em inteligência urbana e qualidade de vida. Este levantamento vem reafirmar que estamos entregando as políticas necessárias para o desenvolvimento da nossa Capital”, conclui.

O Ranking Connected Smart Cities é considerado um dos mais relevantes na avaliação de cidades inteligentes no Brasil e reafirma Campo Grande como modelo de desenvolvimento e inovação.

Veja abaixo outros destaques que Campo Grande ocupa:

· 3ª posição em segurança (1ª no CO): Campo Grande consolida um dos índices mais baixos de criminalidade no país.

· 11ª posição em tecnologia e inovação (2ª no CO): A cidade é referência em conectividade, com alta densidade de banda larga e serviços digitais eficientes.

· 7ª posição em urbanismo (2ª no CO): Políticas de planejamento urbano, cadastro imobiliário informatizado e aplicação de leis modernas impulsionaram o resultado.

· 20ª posição em economia: Apesar dos desafios, a capital segue fortalecendo sua competitividade econômica.

· 3ª posição em educação (1ª no CO): A qualidade da educação e investimentos em tecnologia garantem destaque nacional.

· 9ª posição em empreendedorismo (1ª no CO): Campo Grande é um polo para startups e negócios inovadores.

· 6ª posição em governança (1ª no CO): Transparência e eficiência na administração pública são marcas do desempenho.

· 11ª posição em meio ambiente (1ª no CO): Projetos ambientais como reciclagem e saneamento básico reforçam o compromisso sustentável.

· 26ª posição em mobilidade: Avanços na infraestrutura cicloviária e transporte público eletrônico são diferenciais.

· 7ª posição em saúde (1ª no CO): Cobertura primária ampla e serviços digitalizados garantem o reconhecimento.

Com Prefeitura CG