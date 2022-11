João Catan pede vista de moção e oposição se revolta

A sessão na assembleia Legislativa desta quinta-feira (3), gerou uma confusão após o deputado Amarildo Cruz (PT), pedir uma moção de congratulação para o presidente eleito, Lula (PT).

O deputado do PL, João Catam interveio no pedido da moção alegando querer “vistas”, por discordar do pedido.

“Para demonstrar que seremos resistência e oposição, quero pedir vistas pelo prazo regimental. Pedir vistas regimentais ao requerimento de moção de congratulação ao Lula”, solicitou Catan.

O petista pediu para a Mesa Diretora se caberia tal pedido quando Catam falou que já havia estudado e que era possível, sim.

“O senhor não estudou muita coisa. O senhor precisa estudar muito deputado”, rebateu Amarildo Cruz.

O deputado Pedro Kemp, interferiu e falou “O que cabe contra pedido de intervenção parlamentar? É sim ou não para pedido de moção de congratulações”, defendeu o deputado Pedro Kemp que saiu a favor de Amarildo.

O deputado João Catam usou sua rede social para confirmar que o pedido foi aceito e será apresentado na próxima terça-feira (8).