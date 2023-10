Homem é morto com tiro na cabeça em frente a escola municipal

Um homem, identificado como Sérgio Barbosa de Freitas Júnior, de 27 anos, foi assassinado a tiros na madrugada deste do domingo (15), em frente a Escola Municipal Iria Lúcia Wilhelm Konzen, no bairro Parque do Lago II em Dourados, município a 228 quilômetros da Capital.

O crime aconteceu na rua Ataíde de Souza Leitão com Ananias Artman Rolim. A PM foi acionada por volta das 5h50 com chamado de disparo de arma de fogo em frente a escola. No local, os agentes encontraram Sérgio já morto, com marcas de tiros.

Conforme o portal Dourados Informa, ele foi atingido com três disparos, dois nas costas e um na cabeça. Além disso, a vítima estava com porções de pasta-base de cocaína e de maconha.

Segundo informações da Polícia Civil, onde o caso foi registrado, a vítima chegou na escola em uma motocicleta, acompanhado de outro homem e começou a conversar com duas mulheres que já estavam no local. Em dado momento o homem iniciou uma discussão com as mulheres, quando uma delas sacou uma arma efetuou dois disparos nas costas da vítima, que caiu no chão ferida, oportunidade que a mulher deu um tiro na cabeça do rapaz.

O crime segue em investigação.