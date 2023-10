De forma gratuita, Vila Morena tem diversão e atividades neste domingo até às 21h

A Vila Morena, nos Altos da Avenida Afonso Pena, se transformou em um espaço de diversão e solidariedade em Campo Grande, com brinquedos de graça, atividades para a criançada, música e muita diversão. A programação da Vila Morena teve início no dia 10 e tem encerramento neste domingo (15), às 21h.

A população está convidada a participar da brincadeiras e atividades especiais disponíveis no local. São seis dias de diversão, música, teatro, brincadeiras, palestras, oficinas, brinquedos infláveis como castelo pula-pula, tobogã, quadra de sabão, cama elástica, trave de futebol e shows para todas as crianças.

Durante o final de semana, a programação tem início às 9h e encerramento às 21h. Durante a semana também aconteceram as oficinas infantis de música, teatro, além de workshops em defesa da criança, uma jornada de capacitações e palestras sobre a prevenção ao abuso e violência contra a criança com convidados especialistas da área, pais, educadores e todos os responsáveis por crianças e adolescentes.

Neste sábado aconteceu o evento mais esperado da semana, o chá revelação do Sr. e Sra. Rena que contou com a participação de mais de 5 mil pessoas e revelou que o primeiro bebê do casal mais querido de Campo Grande, é um menininho.

Em breve a população tem mais uma missão: ajudar a escolher o nome da reninha, pelas redes sociais da Prefeitura, onde será aberta uma votação.