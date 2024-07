Funsat anuncia 3,1 mil vagas de emprego para 164 áreas de atuação nesta quarta-feira

A Funsat (Fundação Social do Trabalho) oferece 3.160 oportunidades de emprego nesta quarta-feira (24), em 164 profissões, oferecidas por 252 empresas de Campo Grande. Destaque aos recrutamentos para atendente de padaria (33 vagas); auxiliar de limpeza (174 vagas); auxiliar de linha de produção (166 vagas); consultor de vendas (32 vagas); fiscal de loja (8 vagas); magarefe (110 vagas); motorista de caminhão (91 vagas); operador de caixa (374 vagas) e o para operador de empilhadeira elétrica (1 vaga), entre outros.

Quanto às vagas para as quais não há necessidade de experiência prévia, são disponibilizadas um total de 2.063 vagas. Oportunidades para ajudante de açougueiro (127 vagas); assistente de mídias sociais (2 vagas); auxiliar de armazenamento (24 vagas); leiturista (6 vagas); repositor de supermercados (185 vagas) e servente de obras (46 vagas), por exemplo.

O público PCD (Pessoa com Deficiência) conta com seleção para sete postos de emprego em preenchimento. As ofertas envolvem as profissões de auxiliar de limpeza (3 vagas), empacotador à mão (2 vagas), auxiliar de estoque (1 vaga) e repositor de mercadorias (1 vaga).

A Fundação reforça que apenas trabalhadores com o cadastro em dia no órgão podem receber os encaminhamentos para entrevistas de emprego.

Confira todas as vagas disponíveis clicando aqui.

Com informações da Funsat