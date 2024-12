Homem é morto após ameaçar mulheres e policiais em Paranhos

João Cavalcante da Silva, de 35 anos, foi morto na noite de segunda-feira (30) durante uma abordagem da Polícia Militar em Paranhos, cidade localizada a 462 quilômetros de Campo Grande. O caso ocorreu após uma série de eventos que envolveram acusações, fuga e confronto com os policiais.

De acordo com informações preliminares, João, conhecido na cidade como ‘Zóio’, foi denunciado por uma proprietária de conveniência por ter derramado bebida sobre duas clientes, que ficaram constrangidas e pediram para que ele deixasse o estabelecimento. Ao sair, João entrou em um veículo Audi e teria apontado uma pistola para as mulheres, o que motivou o chamado à polícia.

A Polícia Militar foi acionada, mas João fugiu em alta velocidade, colidindo com uma motocicleta durante a fuga. Ao ser interceptado pelos policiais, ele teria partido para cima de um dos militares e feito ameaças ao colocar a mão na cintura, sugerindo que puxaria a pistola. Em resposta, o policial efetuou um disparo, que atingiu João.

A vítima foi socorrida pela própria Polícia Militar, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O corpo foi encaminhado para o Núcleo de Medicina Legal de Ponta Porã. O caso segue em investigação

Histórico policial

‘Zóio’ era conhecido na cidade e possuía diversas passagens pela polícia, incluindo porte ilegal de arma, três ocorrências por ameaça, descumprimento de medidas protetivas e sequestro e cárcere privado. No momento do incidente, ele utilizava tornozeleira eletrônica.

