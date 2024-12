Homem é encontrado morto em banheiro de posto de combustível em Dourados

Marcos Antônio Pereira, de 45 anos, foi encontrado morto na manhã desta terça-feira (31) dentro do banheiro de um posto de combustível em Dourados. O estabelecimento está localizado na esquina da Avenida Marcelino Pires com a Avenida Coronel Ponciano, uma das vias mais movimentadas da cidade e que dá acesso à BR-163.

A Polícia Militar esteve no local para atender à ocorrência e iniciou as investigações. Segundo informações preliminares, Marcos seria morador de rua e teria se envolvido em uma briga poucas horas antes de ser encontrado sem vida.

O caso também foi encaminhado à Polícia Civil, que irá apurar as circunstâncias da morte. Exames periciais serão realizados para determinar a causa do óbito e possíveis relações com os relatos de confronto.

