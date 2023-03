Unidade do ovo chega a quase R$ 1, em Campo Grande

Em dois meses, produto variou 45% para o consumidor

Antes uma alternativa de proteína barata na mesa do brasileiro, o ovo segue registrando aumento significativo, em Campo Grande. Com a unidade custando R$ 0,95 em uma cartela de 12, o produto custava R$ 9,98, em janeiro, no supermercado Comper e, atualmente, sai a R$ 11,49, obtendo variação de 15,12%. Já o Fort Atacadista comercializava a caixa a R$ 6,89, no mesmo período e, agora, vende a R$ 9,98, com variação de 45%. Os dados são da pesquisa realizada semanalmente pelo jornal O Estado.

Nesta semana, o menor preço encontrado para a cartela de 12 ovos foi de R$ 8,39, no mercado Nunes e o mais o elevado foi no Comper, a R$ 11,49. O preço médio para o consumidor é de R$ 9,84.

O pacote de arroz, de 5 kg, Tio Lautério, contou com variação de 15,07%, tendo como base o menor (R$ 19,89) e maior valor (R$ 22,89) para o item. Já o custo médio é de R$ 21,21.

O feijão (Bem-Te-Vi, de 1 kg), é encontrado entre R$ 8,29 e R$ 9,29 (12,06%). Todavia, o Vô Tete é vendido por R$ 7,99, no Pires; já o Paquito, a R$ 10,99 (Atacadão) e o feijão Beto a R$ 8,79 (Assaí).

Óleo de soja, de 900 ml, da marca Concórdia, tem preço médio de R$ 6,81. No Fort Atacadista, é vendido por R$ 6,39 e no Nunes, por R$ 7,09 (10,95%).

Higiene

O creme dental (Colgate, 90 g) é vendido com valores que vão de R$ 4,30, no Atacadão, a R$5,29, no Nunes. A média de gasto é de R$ 4,69 e a diferença de valores ficou em 23,02%.

A unidade do sabonete (Lux, 90 g) obteve variação elevada, de 82%. Com preços praticados entre R$ 2,39, no Atacadão, e R$4,35, no Pires. A média encontrada é de R$ 2,86.

Hortifrúti

O quilo da cebola sai a R$ 2,69, no Assaí, ao passo que no Nunes chega a R$ 4,99, ou seja, diferença de 85,50%. O custo médio pelo quilo é de R$ 3,24. Campeão de variação da “feirinha”, o tomate é o vilão da semana, com diferença de 117%. Os preços para o produto são R$ 3,59 (Assaí) e R$ 7,79 (Comper).

