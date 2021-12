Homem é morto a tiros na frente da esposa em Ponta Porã

Um homem foi morto na madrugada deste domingo (19), na comunidade conhecida como “Favelinha” em Ponta Porã. A esposa da vítima presenciou o crime.

De acordo com o site Ponta Porã Informa, o homem, identificado como Ederson Benites Cano, de 28 anos, chegou a correr do suspeito, mas foi baleado. No registro policial, a esposa de Ederson disse que ele não dormiu em casa e só voltou no início da manhã.

Quando ele estava se aproximando de sua residência, foi abordado por uma pessoa, que seria um desafeto antigo. O suspeito atirou e a vítima não foi atingida, iniciando uma fuga, no entando, o suposto desafeto voltou a atirar e atingiu Ederson.

A vítima correu mais um pouco mesmo ferido, porém, caiu em frente de um barraco vizinho e morreu. Para a polícia, a esposa disse que Ederson e o suspeito de ser o autor já haviam se desentendido antes, mas disse que não conhecia o motivo da briga. O suspeito ainda não foi localizado.

O caso está com a 1ª delegacia de Polícia Civil do município.