Detran terá redução das taxas a partir desta segunda-feira

A redução no valor das taxas do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) na tabela de serviços começa entra em vigor a partir desta segunda-feira (20). Alguns serviços podem ter queda de até 60% no valor.

Conforme o governo do Estado, entre outras ações, está a redução de no mínimo 10% em todas as taxas, observando que, em algumas áreas como da documentação para emitir o CRV (Certigicado de Registro de Veículo), a redução chega até 60%.

Como exemplo, se o valor cobrado do CRV no primeiro emplacamento chegada até R$ 605.36, com a medida em vigor deverá cair para R$ 302,68. No caso de emissão do CRV em alterção de característica do veículo, o valor deve cair de R$ 619,63 também para R$ 302,68. A taxa de aquisição do CRV passa de R$ 432.40 para os mesmos R$ 302,68.

De acordo com o Estado, passa vigorar também a exclusão de algumas outras taxas como a do Gravame (desalienação do veículo financiado), vistoria de veículo apreendido e de bloqueio ou debloqueio de licenciamento e segundas vias para documentos CRV, que serão digitais

Habilitação

Foi excluída ainda a LADV (Licença de Aprendizagem de Direção Veicular) para reduzir os custos de emissão de uma CNH (Carteira Nacional de Habilitação). Houve ainda redução na taxa para Permissão para Conduzir Veículos no Exterior.

Na área de educação o custo dos cursos oferecidos pelo Detran-MS foi reduzido de acordo com a hora/aula, atingindo um índice de redução de até 50%.

