Homem é morto a tiros dentro de veículo

Júlio Cesar Cardoso da Silva Alves, de 34 anos, foi executado a tiros na noite de sexta-feira (17) o momento que chegava na casa onde morava, no residencial Ana Mansano, em Amambai, a 301 km de Campo Grande.

Conforme noticiado pelo portal A Gazeta News, a polícia foi chamada após moradores ouvirem diversos tiros. Quando as autoridades chegaram ao local, encontraram o motorista morto dentro do veículo Fiat Strada.

Após o ocorrido, dois homens foram avistados fugindo a pé, e há suspeitas de que um terceiro indivíduo possa ter participado do crime.

Diversas cápsulas de pistola calibre 9mm foram encontradas no local, e o caso foi registrado como homicídio simples e está sob investigação pelas autoridades policiais.

A Polícia Civil está apurando a motivação por trás do crime.

