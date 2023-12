Homem é morto a facadas e autor do crime é preso cerca de 4 horas depois

Por volta das 22h de quarta-feira (6), a 1ª Delegacia de Polícia de Fátima do Sul foi acionada para atender o assassinato de um homem, de 37 anos, no Bairro Jardim Hidalgo, em Fátima do Sul. Cerca de 4 horas depois, as autoridades solucionaram o caso e prenderam o suposto autor do crime.

Segunda Fátima do Sul News, os policias receberam informações de que a vítima, semanas antes, teria se envolvido numa briga e sido ameaçada de morte por um homem. Além disso, que o suspeito teria sido visto horas antes do crime correndo pela rua com a camisa suja de sangue.

Na sequência, as forças policiais encontraram o autor, um homem de 57 anos, escondido em um bar. Após ter recebido a abordagem, o suspeito confessou ter praticado o crime em virtude de desconfiar que a vítima teria furtado a sua bicicleta.

No local, foi constatado que a vítima faleceu com múltiplos golpes de faca, encontrada próxima ao cadáver. Acesse também: Motociclista sai ferido em grave acidente no corredor de ônibus da Rua Brilhante