Homem é investigado por cárcere privado e violência doméstica no Portal Caiobá

Nesta segunda-feira (9), um mandado de busca e apreensão foi emitido contra um homem suspeito de manter uma mulher em cárcere privado com violência doméstica em Campo Grande.

Segundo a investigação, o caso teve início após denúncia feita no dia 9 de janeiro, quando a vítima, de 36 anos, relatou ter sido mantida em cárcere privado por quase uma semana. Durante o período, ela teria sofrido agressões físicas, incluindo socos, chutes e puxões de cabelo. Além disso, seu celular foi destruído e ela recebeu ameaças de morte direcionadas a ela e ao filho.

A mulher conseguiu fugir da residência, localizada no bairro Portal Caiobá, com auxílio de familiares do próprio autor. No momento da fuga, quando entrava em um veículo de aplicativo, o suspeito teria disparado duas vezes para o alto, em tentativa de intimidação.

No endereço do suspeito, os policiais encontraram a arma utilizada para intimidar a vítima: um revólver calibre .22, acompanhado de oito munições. Com isso, além dos crimes já imputados, o homem passa a ser investigado por posse irregular de arma de fogo de uso permitido.