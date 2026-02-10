Delegacias do Garras, Denar e Crimes Cibernéticos passam por trocas de titulares

O delegado-geral da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, Lupérsio Degenore Lúcio, anunciou nesta terça-feira (10) mudanças na liderança de algumas das principais delegacias do estado, incluindo a especializada em roubos a bancos e sequestros, o Garras.

Conforme publicação no Diário Oficial do Estado, quem assume o comando do Garras é Hoffamn Davila Candido e Sousa, que estava à frente da Denar (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico). Com isso, a Denar passa a ser comandada pelo adjunto André Luis de Mendonça Fernandes.

O delegado Pedro Henrique Pillar Cunha, que anteriormente liderava o Garras, agora assume a Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos.

Outra mudança envolve o delegado Erasmo Bruno de Mello Cubas, que deixará a Seção de Investigação Geral da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Furtos e Roubos de Veículos para atuar como adjunto da mesma unidade.

As mudanças fazem parte da reorganização interna da Polícia Civil visando fortalecer a atuação em áreas estratégicas e especializadas.