Homem é flagrado despejando lixo em área de preservação e acaba preso em Campo Grande

Caso de descarte irregular ocorreu próximo ao córrego do Bálsamo e já causava impacto ambiental na região

Um homem de 32 anos foi preso na manhã desta terça-feira (11) após ser flagrado jogando lixo em uma área de preservação ambiental nas proximidades do córrego do Bálsamo, em Campo Grande.

A situação começou a ser investigada após denúncias apontarem que o local vinha sendo usado de forma irregular para o descarte de resíduos sólidos. A partir das informações, equipes passaram a observar a movimentação na região.

Durante o monitoramento, o suspeito foi surpreendido no momento em que espalhava o lixo na área. O descarte irregular já havia provocado impactos no local, incluindo o assoreamento do córrego.

O homem foi detido e encaminhado à delegacia. Ele deve passar por audiência de custódia, quando a Justiça irá decidir as medidas que serão adotadas no caso.