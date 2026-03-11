Flamengo e Cruzeiro se enfrentam pela quinta rodada do Brasileirão nesta quarta-feira (11)

Confronto no Maracanã coloca frente a frente os campeões estaduais de 2026

Flamengo e Cruzeiro entram em campo nesta quarta-feira (11), às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro Série A. O duelo reúne duas equipes que chegam embaladas após conquistarem seus títulos estaduais.

No domingo (8), o Flamengo venceu o Fluminense nos pênaltis por 5 a 4 e garantiu o título do Campeonato Carioca de 2026. Já o Cruzeiro superou o Atlético Mineiro por 1 a 0 e levantou a taça do Campeonato Mineiro de 2026.

A partida desta quarta coloca frente a frente dois elencos que iniciaram a temporada com conquistas e buscam consolidar a boa fase também na competição nacional. No sistema de pontos corridos, cada vitória vale três pontos e pode ser determinante na briga pelas primeiras posições da tabela.

O Campeonato Brasileiro reúne 20 clubes, que se enfrentam em turno e returno ao longo de 38 rodadas. Ao fim da competição, os melhores colocados garantem vaga na Copa Libertadores, principal torneio continental.

A partida terá transmissão da Rádio Nacional, emissora da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), com início do pré-jogo às 21h15. A cobertura também poderá ser acompanhada pelo aplicativo Rádios EBC e pelo site da emissora.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram