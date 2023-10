Mulher pula de janela com filhos para escapar de incêndio em residência

Uma residência pegou fogo na madrugada desta sexta-feira (6) e obrigou uma mãe a pular da janela com os três filhos para escapar do fogo. O acidente ocorreu por volta das 4h35 em um condomínio na Rui Cavaquinho, em Três Lagoas, a 334 quilômetros de Campo Grande.

Conforme informações do portal Hoje Mais, quando os bombeiros chegaram ao local as chamas já haviam sido extintas, restando apenas muita fumaça e brasas.

No momento do incêndio, não havia o proprietário do apartamento presente, mas quatro moradores estavam no local, incluindo um adulto e três crianças. Em um ato de desespero, a mãe das crianças pulou pela janela juntamente com elas até o solo. No momento em que as autoridades chegaram, a mãe das crianças relatou que, com a ajuda de vizinhos, percorreu cerca de 50 metros do local.

O apartamento estava tomado pela fumaça e fuligem, causando danos a utensílios e roupas no interior. O incêndio consumiu um sofá, uma televisão LCD de 42 polegadas, um rack da sala, a mesa da sala com seus utensílios, um tanquinho de lavar roupas e a janela da sala. As evidências apontam para a provável origem do fogo na sala do apartamento.

As vítimas foram levadas conscientes para o hospital para receberem atendimento. Uma das crianças foi socorrida com fratura na tíbia e fíbula da perna direta.