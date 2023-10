Homem é executado a tiros em estacionamento de supermercado

Fábio Alves da Silva, homem de 43 anos, foi executado a tiros na saída de um supermercado, no final da tarde de ontem (19), no bairro Tijuca, em Campo Grande.

Segundo os setores de investigações, a vítima saia do estabelecimento com sacolas em mãos, quando foi surpreendido por um motociclista.Segundo a perícia técnica, no local foram encontrados mais de 19 cápsulas deflagradas de calibre 9mm, no chão do estacionamento.

Equipes da Guarda Civil Metropolitana, Polícia Militar, Batalhão de Choque e a Polícia Civil estiveram no local, analisando a cena do crime.

De acordo com o gerente do supermercado, no local há câmeras de segurança que podem ajudar na identificação do suspeito.