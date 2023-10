Corpo de adolescente é encontrado no Rio Taquari após desaparecimento

O corpo do adolescente Miguel da Silva, de 14 anos, foi encontrado na tarde desta quinta-feira (19) no Rio Taquari, localizado em Coxim, cidade a 260 quilômetros de Campo Grande. Miguel desapareceu na tarde de quarta-feira (18) por volta das 16h, enquanto tomava banho na região da Praça do Flutuante, e sua localização se deu a cinco quilômetros de onde havia pulado nas águas.

A equipe do Corpo de Bombeiros iniciou as buscas imediatamente após o desaparecimento.

O cadáver do adolescente foi encontrado aproximadamente às 15h50, na área conhecida como “Olho da Goiaba”. Após a descoberta, os bombeiros removeram o corpo, que agora aguarda a chegada de equipes da Polícia Civil e da Perícia no porto central de Coxim.

Em seguida, o corpo de Miguel será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para procedimentos legais. A mãe do adolescente acompanhou as operações de busca, porém, em decorrência de sua extrema comoção, optou por não prestar declarações à imprensa.

Serviço:

O Corpo de Bombeiros de MS orienta as pessoas para que não entrem em rios de corredeira para atividades de banho ou natação; se entrar em represas, lagos, açudes, remanso de rio use coletes salva-vidas homologado e de tamanho adequado; cuidado com o limo nas pedras ele pode fazer você escorregar e cair na água; cuidado com buracos e fundos de lodo, pois você pode afundar rapidamente.

Além disso, se o rio tiver correnteza nunca entre na água acima do joelho; nunca mergulhe de cabeça; não tente entrar na água para realizar o socorro, ao invés disto chame por ajuda e jogue qualquer material de flutuação para ajudar.

É fundamental procurar um lugar seguro e apropriado para o lazer, inclusive que tenha a presença de bombeiros e guarda vidas. Crianças exigem cuidados redobrados e sempre devem usar colete salva-vidas e ter sempre a presença de um responsável por perto para evitar acidentes com consequências mais graves.

É importante ressaltar que, em caso de afogamento, o cidadão só tente salvar a vítima caso seja habilitado e esteja em boas condições físicas para a ação. Caso contrário, tente se aproximar da vítima e lance algum objeto que a ajude a flutuar, ser puxada para um local seguro e acione o guarda vidas ou o Corpo de Bombeiros Militar através do telefone de emergência “193”.

