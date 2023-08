Homem é executado a tiros após ser surpreendido por dupla em motocicleta

Roque Henrique Barbosa da Silva, de 34 anos, foi executado a tiros, na noite de ontem, no Jardim Tarumã, em Campo Grande. Os autores do crime até o momento não foram encontrados e o caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.

Segundo informações do boletim de ocorrência, Roque foi abordado por dupla em uma motocicleta na Rua Da Beira Mar. De acordo com testemunhas, a vítima foi abordada na rua, quando o garupa efetuou os disparos. Roque foi executado e acabou morrendo no local.

Conforme o registro policial, a vítima tem passagens por roubo e furto.

O caso foi registrado como homicídio simples”, na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Cepol,

