Após debochar ao suspeitar de arma de brinquedo, jovem é baleado em conveniência

Um jovem de 20 anos, foi baleado a tiros, na noite de ontem (25), após desconfiar e debochar que o colega segurava uma arma de brinquedo. O caso aconteceu em frente de uma conveniência, na cidade de Laguna Carapã, a 283 quilômetros de Campo Grande.

Conforme informações do boletim de ocorrência, a vítima relatou a polícia que desconfiou do suspeito que segurava uma arma de brinquedo e chegou a debochar do colega. Irritado com as brincadeiras, o suspeito apontou a arma em direção à vítima e atirou.

Na tentativa de se defender, a vítima colocou a mão na frente e foi atingido nos dedos da mão esquerda. A vítima foi socorrida até o Hospital Municipal, os recebeu os primeiros atendimentos.

Segundo testemunhas no local, após atirar, o autor fugiu em um veículo Volkswagen Gol de cor prata. Equipes da Polícia Militar foram até a conveniência, localizada na Rua Brasil e encontrou capsulas deflagradas de calibre 380 pela via. Diante das informações, a Polícia Militar realizou rondas pela região, mas o autor não foi localizado.

Segundo o registro policial, o advogado do suspeito entrou em contato com a delegacia e relatou que o cliente está em um local seguro no município de Dourados e que em breve vai se entregar para explicar os fatos.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo na Delegacia de Polícia de Laguna Carapã

