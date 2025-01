Homem é executado a tiros ao sair para pagar dívida em Campo Grande

Arthur Aleixo Soares, de 24 anos, foi morto a tiros na tarde desta sexta-feira (31) na Rua Mairinque, no Bairro Jardim Centro Oeste, região sul da capital. Ele foi atacado por dois homens armados enquanto estava com a esposa em frente a uma residência.

Segundo informações , Arthur e sua esposa tinham ido até a casa para realizar o pagamento de uma dívida referente a um terreno. No momento em que estavam do lado de fora, os suspeitos surgiram do meio do matagal e abriram fogo contra a vítima.

Em desespero, a esposa colocou o marido no carro e o levou às pressas para a UPA Universitário, mas ele

não resistiu aos ferimentos e já chegou sem vida à unidade de saúde.

A Polícia Militar foi acionada e encontrou cerca de cinco cápsulas de munição no local do crime. Durante as investigações iniciais, foi constatado que a vítima estava foragido do sistema prisional.

A perícia técnica esteve na cena do crime para coletar provas, e o caso será investigado pela Polícia Civil.

