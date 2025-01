Hospital São Julião realiza formatura de residentes em diversas especialidades

O Hospital São Julião realizará neste sábado (01), a partir das 10h30, a solenidade de formatura de residência do Programa Multiprofissional em Saúde e dos Programas de Clínica Médica e Oftalmologia e subespecialidades de córnea, retina e glaucoma. Ao todo, serão 25 formandos.

O programa de residência multiprofissional no Hospital São Julião iniciou no ano de 2014, após a instituição assinar um convênio com a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e a Escola de Saúde Pública ofertando estágios para estudantes do Programa de Residência Multiprofissional nas áreas de fisioterapia, enfermagem, nutrição, serviço social, psicologia e farmácia.

No ano seguinte, a instituição deu mais um passo na formação de especialistas com a implantação do Programa de Residência em Clínica Médica, que já formou, no decorrer destes 10 anos, 34 profissionais.

Em 2016, o Centro Oftalmológico do Hospital São Julião foi credenciado pelo MEC e em 2019 pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO) para a oferta de vagas em seu programa de residência e cursos de subespecialidades nas áreas de glaucoma, córnea e retina. Em 2021, o hospital foi classificado como a quarta melhor residência do Brasil pela prova nacional de oftalmologia.

Os programas de residência do Hospital São Julião são de responsabilidade da Diretoria de Ensino e Pesquisa, que tem como coordenador o médico infectologista, Dr. Mauricio Pompilio. Para ele, a instituição também tem o compromisso de formar profissionais capacitados para atuarem no SUS.

“Aqui no Hospital São Julião, entendemos que a integração dos residentes com as demais áreas da saúde é essencial para que esses profissionais compreendam a importância de estabelecer um bom relacionamento com nossos pacientes e seus familiares. Ao fazer isso, eles contribuem diretamente para a melhoria da saúde da população. Temos convicção de que desempenhamos esse papel de formadores com muito êxito.”

A cerimônia de formatura será realizada no Centro de Convenções Dr. Günter Hans e estarão presentes no evento o Diretor Técnico do Hospital São Julião e Dermatologista, Dr. Augusto Brasil Filho, o Secretário Estadual de Saúde Dr. Maurício Simões, a Secretária Municipal de Saúde Dra. Rosana Leite e demais autoridades da área saúde.

Serviço:

Data: 01 de fevereiro (sábado)

Local: Centro de Convenções Dr. Günter Hans – Hospital São Julião

Horário: 10h30

Para saber como apoiar nossas ações e ajudar a transformar vidas, entre em contato pelo telefone (67) 3358-1500, ramal 1093, ou visite nosso site: www.saojuliao.org.br.

Com informações da Assessoria de Comunicação do hospital

