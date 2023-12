Homem é executado a tiros ao sair de veículo; em seu carro foi encontrado R$ 17 mil e drogas

Um homem conhecido como “Japão” foi vítima de uma execução a tiros na Vila Santa Luzia, em Campo Grande, na noite desta quinta-feira (30) O crime ocorreu na Rua São Gregório, onde a vítima foi alvejada na calçada com três tiros na região da nuca, após sair de seu veículo. O autor, que chegou ao local em uma motocicleta, fugiu após o homicídio.

Apesar do acionamento da Unidade de Resgate e Serviço Avançado (URSA), a vítima não resistiu e veio a óbito no local. As autoridades policiais, incluindo a Polícia Militar, Civil e Perícia, foram chamadas para investigar o caso, que será registrado na Depac Cepol.”

Encontrado R$ 17 mil e drogas

Dentro do carro da vítima foi encontrado R$ 17 mil, além de drogas. De acordo com informações policiais, o dinheiro era referente a uma dívida que ele recebeu antes de ser morto.

Apesar da alta quantia em dinheiro encontrada no carro da vítima, ainda não há informações se o valor tem relação com a execução. A motivação pode estar ligada ao tráfico de drogas.

