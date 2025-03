Homem é espancado por grupo de cinco pessoas e tem traumatismo craniano na Tijuca

Na última sexta-feira (07), um homem de aproximadamente 40 anos deu entrada na Santa Casa após ser espancado por um grupo de cinco pessoas no bairro Tijuca em Campo Grande.

Devido a gravidade dos ferimentos, o homem teve suspeita de traumatismo craniano. Ele foi encontrado caído no chão inconsciente pela PM (Polícia Militar) que foi acionada.

Uma testemunha disse a polícia que viu o momento do crime e que os suspeitos fugiram a pé após o homem cair no chão. Ela ainda descreveu que um dos criminosos usava tornozeleira eletrônica.

O Corpo de Bombeiros também esteve no local e confirmou a suspeita de traumatismo craniano devio ao afundamento na parte posterior da cabeça. Ele foi encaminhado para a Santa Casa.

