Encerramento do Carnaval em Corumbá terá atrações neste sábado no Jardim da Independência

Hoje, sábado (08), acontece o encerramento do carval cultural 2025 de Corumbá. A folia comçe a partir das 19h30 no Jardim da Independência.

Na programaçaõ estão o Desfile de Corso, a entrada da Corte de Momo, apresentações da Ala das Pastoras e do Bloco de Frevo, além do desfile dos cinco Cordões Carnavalescos: Pingo de Amor, Cravo Vermelho, Cinelândia, Flor de Corumbá e Paraíso dos Foliões. O encerramento será marcado com uma exibição da Bateria Explosão da Zona Sul.

O Carnaval de Corumbá 2025 – ‘No Coração do Pantanal, Alegria é Tradição’ é uma realização da Fundação da Cultura de Corumbá, em parceria com o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (SETESCC) e Fundação de Cultura do Mato Grosso do Sul (FCMS).

