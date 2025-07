Homem é espancado com barra de ferro e tem crânio exposto, no bairro Jardim Santa Emília

Na noite deste domingo (27), um homem, de 40 anos, foi espancado com barra de ferro por duas pessoas, no bairro Jardim Santa Emília, em Campo Grande. Devido aos golpes, a vítima ficou com partes do crânio exposto. A identidade dos envolvidos não forma identificados.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o homem foi encontrado com ferimentos graves e cheio de sangue. O Corpo de Bombeiros e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionados.

Com a chegada da Polícia Militar, a vítima confessou ser usuário de drogas e estava devendo dinheiro aos autores. Ainda segundo ele, foi surpreendido quando os agressores apareceram com uma barra de ferro e uma faca.

Câmeras de segurança próximas ao local do crime mostraram os suspeitos perseguindo a vítima com uma barra de ferro em mãos. Após o crime, os autores fugiram em um carro Corsa Classic prata.

O homem foi socorrido com três cortes fundos, um pedaço do crânio exposto e ferimentos e perfurações no tríceps do braço esquerdo. Devido à gravidade dos ferimentos, ele foi encaminhado para a Santa Casa.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa.