Chuva de granizo surpreende moradores de Rio Brilhante e marca chegada de frente fria ao MS

Moradores de Rio Brilhante, a 161 quilômetros de Campo Grande, foram surpreendidos no início da manhã desta segunda-feira (28) por uma intensa chuva de granizo. O fenômeno começou por volta das 5h10 e foi registrado em diversos bairros da cidade, com imagens mostrando ruas cobertas por pedras de gelo e o som forte da queda despertando a população.

A combinação do granizo com a queda nas temperaturas marca a chegada de uma nova frente fria ao Mato Grosso do Sul. Segundo o Climatempo, Rio Brilhante iniciou o dia com mínima de 15°C e máxima de 20°C. A previsão é de mais frio nos próximos dias, com mínima de 10°C na terça-feira (29) e de 9°C na quarta (30).

Além de Rio Brilhante, outras cidades da região sul do estado também registraram chuva nesta manhã, como Dourados e Fátima do Sul. Em Campo Grande, o céu permanece fechado, e a instabilidade deve continuar nos próximos dias. A capital teve mínima de 17ºC, com sensação térmica de 14ºC, e a máxima deve oscilar entre 27°C e 32°C. O volume de chuva esperado para hoje é de 8 milímetros.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a frente fria avança pelo estado acompanhada de umidade vinda do norte do país, o que favorece a formação de nuvens carregadas. Em algumas áreas, podem ocorrer tempestades isoladas com raios e rajadas de vento.

No Cone-sul e Grande Dourados, as mínimas variam entre 13°C e 18°C, com máximas de até 32°C. No sudoeste e Pantanal, os termômetros marcam de 15°C a 23°C nas mínimas, com máximas de até 34°C. Já no bolsão, leste e norte, as temperaturas vão de 17°C a 35°C.

Após quase um mês de estiagem, também voltou a chover em Dourados no domingo (27), acumulando 5 milímetros, segundo a Embrapa. A última precipitação havia sido registrada em 27 de junho.

Em Naviraí, a chuva veio acompanhada de fortes ventos, que causaram a queda de árvores e bloquearam ruas. A prefeitura registrou seis pontos com galhos no chão. A Rua Weimar Torres já foi liberada, mas na Rua Eurides Pereira de Souza, uma árvore caiu sobre a rede elétrica, interditando um quarteirão. O trecho seguirá bloqueado durante a noite por segurança, até que os reparos sejam concluídos.

Mais cedo, o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alerta para 30 municípios da região, com previsão de chuva entre 50 e 100 mm por dia, ventos de até 100 km/h e possibilidade de novo granizo. Também há previsão de queda acentuada de temperatura, que pode chegar a até 5°C em algumas áreas do estado.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais