Homem é esfaqueado pela esposa e mulher foge após pedir socorro em Campo Grande

Um homem de 39 anos foi esfaqueado pela própria esposa na madrugada deste domingo (16), no Parque do Lageado, região sul de Campo Grande. A agressão ocorreu dentro da residência do casal e terminou com a suspeita fugindo logo após pedir socorro aos familiares da vítima.

Segundo o boletim de ocorrência, equipes da Polícia Militar foram acionadas e, ao chegarem ao local, encontraram o homem recebendo atendimento do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Mesmo ferido, ele relatou aos policiais que havia sido esfaqueado pela esposa durante uma briga.

O golpe atingiu a coxa da vítima, causando intenso sangramento. Ele foi encaminhado para a Santa Casa, onde permaneceu consciente e com quadro de saúde estável. Familiares contaram que foram acordados pela própria suspeita, que bateu à porta pedindo ajuda logo após ferir o marido. Enquanto os parentes socorriam o homem, a mulher fugiu.

A Polícia Militar realizou buscas pela região, mas até o fechamento desta reportagem a suspeita não havia sido localizada. O motivo da discussão entre o casal não foi informado no registro policial.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa na Depac Cepol (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) e seguirá sendo investigado.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais